Taha Akgül Türkiye şampiyonu oldu

14-15 Ocak'ta Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 2 gün süren müsabakalarda 29 Süper Lig takımın adına güreşen 300 sporcu toplam 8 sıklette mücadele etti. Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül'de dahil olmak üzere birçok milli sporcumuz da güreşti.

Organizasyonda Güreşte Türkiye'yi uluslararası arenalarda temsil edecek pehlivanlar belli oldu. Şampiyonada 125 kilodaki Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül'ü yenebilen çıkmazken 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 70 kiloda Yakup Gör ve 86 kiloda Arif Özen Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca maçlar sonunda elde edilen puanlara göre Ankara ASKİ kulübü şampiyon olurken Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü üçüncü oldu.

Taha Akgül'ü yenebilen çıkmadı

125 kiloda mindere çıkan Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül'ü yenebilen çıkmazken 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 70 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Arif Özen, 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Mustafa Kaya, 74 kiloda İslam Kılıç ve 97 kiloda Faruk Akkoyun Türkiye Şampiyonu oldu.

Yapılan müsabakalar neticesinde Ankara ASKİ kulübü 69 puanla şampiyon olurken 53 puanla Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, 48 puanla İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü üçüncü oldu.

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Şampiyonasını izlemeye gelen 1973 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Davut Yılmaz ile 1992 Barselona Olimpiyat ikincisi ve 2003 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Kenan Şimşek'e onur plaketi verdi.