Taha Akgül dünya ikincisi oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 10-8 yenilen milli sporcu Taha Akgül, altın madalya şansını değerlendiremedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, finalde Gürcistan'dan Petriashvili ile karşılaştı.

Mücadelede Taha, ilk dakika içinde 2-0 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdüren milli sporcu, rakibinin tek dalmaları karşısında zor anlar yaşadı ve ilk yarı 4-4 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Petriashvili, 8-4 öne geçti. Bunun ardından mücadeleye ağırlığını koyan Taha Akgül, maçın bitmesine 40 saniye kala 8-8 eşitliği yakaladı ve avantajı ele geçirdi. Ancak kalan bölümde avantajını kullanamayan Taha, rakibine 2 sayı daha verince mücadeleyi 10-8 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

2014'te Taşkent, 2015'te Las Vegas'ta düzenlenen dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan Taha Akgül, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olma hedefini yakalayamadı.