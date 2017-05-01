Taha Akgül, annesi için mindere çıkacak

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda annesi için mindere çıkacak.

Novi Sad kentinde yarın başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Taha Akgül, altın madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çalışacak.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tek altın madalyayı kazandıran isim olan milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı her organizasyonda şampiyonluğu hedeflediğini vurguladı.

Avrupa Şampiyonası'ndan bir hafta sonra Anneler Günü'nün kutlanacağına dikkati çeken Taha, madalya kazanması halinde annesine armağan edeceğini söyledi.

Taha, 2016 Rio Olimpiyatları'na annesiyle gittiğini hatırlatarak, "Annemin tabii bizde emeği büyük. Aldığım madalya da inşallah ona hediyem olur." dedi.

Güreşin baba mesleği olduğuna işaret eden Taha, "Annem, babam da güreşçi olduğu için bu sporun zorluklarını çok iyi biliyordu. Antrenmandan geldiğin zaman yemen, içmen hazır. Antrenman çantanı kenara atarsın, ertesi günü hazır olur. Gerçekten annelerin fedakarlıkları büyüktür. Annemin de bende emeği çok." ifadelerini kullandı.

"İdare edebilecek durumdayım"

Taha Akgül, katıldığı her organizasyonda kendisinden beklentinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Her gittiğim yerden milletim, devletim, kulübüm, milli takımım, ülkem, herkes altın madalya bekliyor. O yüzden ben de kesinlikle Sırbistan'da altın madalya için mücadele edeceğim." diye konuştu.

Sağ ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen şampiyonaya katılacağını belirten milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlığımın durumu geçen seneki gibi değil. Allah'a şükür iyi durumda, idare edebilecek durumdayım. İnşallah, güzel bir Avrupa Şampiyonası geçecek diye düşünüyorum. Takımımızın durumu da iyi. Tam kadro halinde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. İnşallah, en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz."

"Önemli olan zirvede kalabilmek"

Taha, beklentinin yüksek olmasının üzerinde baskı yaratabildiğini ama stresle başa çıkabildiğini ifade etti.

Olimpiyat şampiyonu bir sporcu olmanın getirdiği sorumlulukların farkında olduğunun altını çizen milli sporcu, "Zirveye çıkabilmek değil, zirvede kalabilmek çok önemli. O yüzden 5-6 senedir bunu başarmaya çalışıyorum. Zirveye çıktım, 5-6 senedir hep zirvedeyim. Dünya Güreş Federasyonunun her ay açıkladığı sıralamada birinci oluyorum. Dünya bir numarası oluyorum. Orada kalabilmek adına çok çalışıyorum. Bunun sorumluluğu çok büyük." şeklinde konuştu.

"Rio'dan sonra biraz rehavete kapıldım"

Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra bir süre motivasyon sorunu yaşadığını bildirdi.

Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandığını, 3 Avrupa ve 2 dünya şampiyonlukları yaşadığını hatırlatan milli güreşçi, "Bu süreçte hiç rehavete kapılmadım ama olimpiyattan sonra biraz rehavete kapıldım diyebilirim." dedi.

Olimpiyatların ardından antrenman için tekrar salona geldiğinde yaşadığı konsantrasyon sıkıntısını anlatan Taha, şunları kaydetti:

"Sıfırdan başlamak gerçekten çok zormuş. Olimpiyatın havasının farklılığından, olimpiyat şampiyonluğunun büyüklüğünden oldu bu. Normal tabii. İnsanoğlu kibirlenebilir, egosu yükselebilir. Elimden geldiği kadar değişmemeye çalışan bir sporcuyum. Kendimi bozmamaya çalışan bir sporcuyum ama olimpiyattan sonra bir öz eleştiri yapmak gerekirse, antrenmanlara biraz odaklanma, konsantrasyon sıkıntısı yaşadım. Çünkü 3-4 ay programlar oldu. Davetler, gala geceleri, ödül törenleri... 5-6 farklı organizasyonda yılın sporcusu seçildim. O süreçten sonra da biraz psikolojik olarak konsantrasyon bozukluğu yaşadım ama Allah'a hamdolsun 3-4 aydır iyi bir şekilde çalışıyorum."

Olimpiyat şampiyonu olduğu için rakiplerinin ekstra hazırlandığına işaret eden Taha, "Almanı, Gürcüsü, İranlısı, Rusu hiç fark etmiyor. Zayıf ülke bile olsa olimpiyat şampiyonu sporcuyla güreştiği için kaybedeceği hiçbir şey yok. Çünkü onun kazanacağı çok şey var. Beni yense, bir puan olsa, güzel maç yapsa, kazanacağı çok şey var ama kaybedeceği hiçbir şey yok. O yüzden bana karşı ekstra hazırlanıyorlar. Bunun bilincindeyim. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlandım. İyi geçeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.