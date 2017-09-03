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'Şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbol takımının Türkiye'deki en iyi kadroya sahip olduğunu savundu.

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Şüphesiz Türkiyenin en iyi kadrosuna sahibiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbol takımının Türkiye'deki en iyi kadroya sahip olduğunu savundu.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin eylül sayısındaki yazısında, "Son iki sezonun şampiyonu unvanıyla yeni sezona yine iddialı bir şekilde başladık. Şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Transferlerimizde özellikle Beşiktaş ruhuna yakışır, hırslı, terinin son damlasına kadar sahada mücadeleyi bırakmayacağına inandığımız, maddiyattan ziyade huzura önem veren oyuncuları kadromuza kattık." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda da başarılı bir dönem geçireceklerine olan inancını aktaran başkan Orman, "Göreceksiniz ki takımımızın başında olmasından gurur duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız. Şüphesiz her başarı, daha önemli başarıları elde etme arzusunu ve hedefini de beraberinde getiriyor. Tarihimizdeki üç sezon üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa'da da önemli zaferler elde edeceğimize gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır"

Kulüp olarak tanınırlıklarının çok arttığını dile getiren Fikret Orman, yazısında şu görüşlere yer verdi:

"Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir. 'Come to Beşiktaş' sloganıyla hazırlanan videolar, 1,5 milyardan fazla görüntülendi. Çin Devlet Televizyonu, Vodafone Park'tan ve müzemizden canlı yayın yaptı. Yeri geldikçe sizlerle ayrıntılarını paylaşacağımız çok önemli projelerin de hazırlıkları içindeyiz. Köklerimizden, geleneklerimizden, ilkelerimizden taviz vermeden yol alırken tek arzumuz, birlik ve beraberlik içinde, ailemizdeki mutluluk azalmadan Beşiktaşımızın adını zirveye yazdırmak."

Orman ayrıca, siyah-beyazlı taraftarlara uyarıda bulunarak, "Bir konuya dikkat çekmekte fayda görüyorum. Asla rakiplerin tahriklerine kapılmayın. Fair play kuralları içerisinde takımımızı destekleyin ve asla sporcularımızı sahada yalnız bırakmayın. Beşiktaş, taraftarıyla güzel, tribünleriyle güçlüdür." görüşlerini paylaştı.

Etiketler: Beşiktaş, Fikret Orman
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