Süper Lig'in yükünü çeken hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), bu sezon 39'dan 22'ye düşürdüğü Süper Lig hakemleri arasından yaptığı atamalarda dengeli bir dağılım ön plana çıktı.

Derlenen verilere göre, Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden 14'ü, geride kalan 27 haftada 10 maç barajını geçti.

Ligde 243 maçın 221'inde 14 hakem görev yaparken, bu oran Süper Lig müsabakalarının yüzde 91'ine karşılık geldi.

En gözde hakem Mete Kalkavan

MHK tarafından en fazla maça atanan hakem Mete Kalkavan oldu. Kalkavan, en çok görevlendirilen hakemler arasında 19 maçla zirvede yer aldı.

Kalkavan'ı 18 maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus takip etti.

Halil Umut Meler ile Hüseyin Göçek 17, Bülent Yıldırım da 16 müsabakayla ligde en fazla görev verilen hakemler arasında bulunuyor.

Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Yankaya, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Serkan Çınar, Ümit Öztürk ve Barış Şimşek de 10 maç barajını geçen hakem listesine girdi.

10 maç barajının altında kalanlar

Spor Toto Süper Lig'de 22 hakemin 8'i, 10 maç barajının altında kaldı.

Hakemler Arda Kardeşler, Tolga Özkalfa, Volkan Bayarslan, Suat Arslanboğa, Serkan Tokat ve Abdulkadir Bitigen, 10'dan daha az maç yönetti.

Öte yandan, Süper Lig hakemi kategorisinde olmayan Murat Özcan, 4. hakem olarak atandığı Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında, Hüseyin Göçek'in sakatlanması nedeniyle 42. dakikadan itibaren düdük çaldı.

MHK 2 hakemi tercih etmedi

Sezon başında açıklanan Süper Lig hakemleri arasında yer alan 2 isim, MHK tarafından görevlendirilmedi.

Süper Lig hakemi klasmanında bulunan Kutluhan Bilgiç ve Bülent Birincioğlu, geride kalan 27 haftada tercih edilmedi.