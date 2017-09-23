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Süper Lig'in yenileri birbirlerine rakip

Süper Lig'de ilk 5 haftada 10 puan toplayan Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

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Süper Ligin yenileri birbirlerine rakip

Geçen sezon doğrudan Süper Lig'e yükselen Demir Grup Sivasspor ile play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Göztepe, yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Hafta içinde Batman Petrolspor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Göztepe, ligde ilk 5 haftayı 10 puan ve averajla 3. durumda geçti. Ligde son 3 karşılaşmasını kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekibin rakibi Demir Grup Sivasspor ise ilk 5 haftada 6 puan topladı.

Karşılaşma için son hazırlığını bugün Sivas'ta gerçekleştirecek Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Emre Can Coşkun yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak Göztepe geçen sezon TFF 1. Lig'de Sivas'taki karşılaşmayı 3-0, İzmir'deki müsabakayı ise 1-0 kaybetmişti.

Etiketler: süper lig, Göztepe, demir grup sivasspor
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