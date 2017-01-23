Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Arena Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip Beşiktaş 4-1'lik skorla galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Puanını 41'e çıkaran Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig puan durumundaki konumunu zirveye taşıdı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Cenk Tosun topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Zlamal'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

39. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Babel, önce kaleci Zlamal ardından da iki defans oyuncusunu geçerek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş skoru 3-0'a taşıdı. Siyah-beyazlı ekibin Quaresma'yla kullandığı köşe vuruşunda, hakem Alper Ulusoy, ceza sahasında Garcia'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

54. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye indirdi. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Vagner Love'ın pasıyla topla buluşan Guerrier, ceza sahasında kaleci Fabricio'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Vagner Love, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

73. dakikada Beşiktaş, karşılaşmadaki dördüncü golünü buldu. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. İyi yükselen Marcelo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Zlamal'ın sağından filelerle buluştu: 1-4

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.