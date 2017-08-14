Süper Lig'in son şampiyonu lige galibiyetle başladı

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, ilk hafta maçında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek, lige 3 puanla başladı. Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonda ligin zirvesinde yer alan siyah-beyazlı takım, 2017-2018'in ilk haftasında Antalyaspor'u ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Pepe ile ilk yarının uzatmasında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Cenk Tosun'un 64. dakikada attığı penaltı golü ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve son şampiyon Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başladı.

Beşiktaş taraftarı tribündeki yerini alamadı

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlar tribünden takip edemedi..

Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile yaptığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk kez bir lig mücadelesini seyircisinden yoksun çıktı.

İlk yarının önemli anları:

9. dakikada Cenk Tosun'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

20. dakikada Quaresma'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Beck, dar açısına rağmen sert vurdu ancak Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Serbest vuruşta Quaresma'nın ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu ancak kaleciyi geçen top üst direkten döndü.

32. dakikada Cenk Tosun'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

39. dakikada Charles'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak Fabricio'da kaldı.

45+4. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner Erkin soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Boffin'i geçen topu arka direkte Pepe kafayla filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının önemli anları:

63. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Oğuzhan Özyakup'un kafayla gönderdiği ara pasında ceza sahasına giren Cenk Tosun, Danilo ile giridiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 64. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kullanılan taç atışı sonrasında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Salih Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda, top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Pepe'nin hatasıyla gelişen Antalyaspor atağında Eto'o, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Fabricio zamanında müdahale ederek topun sahibi oldu.