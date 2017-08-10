Süper Lig'in ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Ümit Öztürk
12 Ağustos Cumartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler
20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: Barış Şimşek
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Ağustos Pazar:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
14 Ağustos Pazartesi:
21.45 Galatasaray-Kayserispor: Halis Özkahya