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Buradasınız : » » Süper Lig'in ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Süper Ligin ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Ümit Öztürk

12 Ağustos Cumartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler

20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: Barış Şimşek

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Ağustos Pazar:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

14 Ağustos Pazartesi:

21.45 Galatasaray-Kayserispor: Halis Özkahya

Etiketler: süper lig, ilk hafta maçları, ilk hafta hakemleri
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