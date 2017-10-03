Süper Lig'in en istikrarlı takımı

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde kadrosunu yenileyerek sezona başlayan Galatasaray'da, ligin geride kalan 7 maçlık bölümünde ilk 11'de sadece 13 futbolcu görev aldı.

Ligin en istikrarlı takımı olarak öne çıkan Galatasaray'da Hırvat teknik adam, bu maçların başlangıç kadrosunda 9 futbolcudan vazgeçmedi.

Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Badou Ndiaye, Fernando Reges, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis, ligdeki 7 maçta da ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da Tolga Ciğerci 6, Martin Linnes 5, Iasmin Latovlevici 2 ve Sofiane Feghouli de bir müsabakanın başlangıç kadrosunda bulundu.

Akhisarspor, Bursaspor ve Kasımpaşa sekizer futbolcu ilk 11'de

Süper Lig'de kadro istikrarında Galatasaray'ı Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor ve Kasımpaşa takip etti.

Sezonun geride kalan müsabakalarında bu takımlardan sekizer futbolcu ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.

Antalyaspor'da 6 oyuncu tüm maçların başlangıç kadrosunda yer alırken, Beşiktaş ve Göztepe'de beşer, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor dörder, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor'da da üçer futbolcu ilk 11'de sahaya çıktı.