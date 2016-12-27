Süper Lig'den video hakeme yeşil ışık

Süper Lig'de son haftalarda verilen hakem kararlarının sıkça tartışılması gündeme "video hakem" uygulamasını getirdi.

İtalya ile Fransa arasında 1 Eylül'de oynanan özel maçta denenen ve Japonya'da bu ay yapılan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez resmi bir organizasyonda hayata geçirilen video hakem uygulamasıyla ilgili, hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de yapılan karşılaşmalardan sonra teknik adamların görüşleri alındı.

Japonya'da resmi olarak denenen video hakem uygulaması genel olarak tartışmalı gol, ofsayt, kırmızı kart ve penaltılar için kullanılacak.

Bu uygulamayı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Bursaspor, Antalyaspor'un teknik adamlar savundu. Video hakeme, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gaziantepspor ve Kayserispor'un teknik adamları ise karşı çıktı.

Olumlu görüşler

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri video hakem uygulamasının futbola fayda sağlayacağına inandıklarını ifade ettiler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, test aşamasındaki uygulamanın iyi sonuç verebileceğini aktararak, "Futbolda yardımı, katkısı olabilecek her şey iyi olur, çünkü hakem olmak zor bir iş." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de uygulamanın hakemlerin işini kolaylaştıracağını anlatarak, "Hakemlerin işi çok zor. Video hakem uygulaması başlatılırsa, bu onların da çok faydasına olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Beşikaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise video hakem uygulamasın kullanılabileceğini kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun bugünkü gerçeklerine bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum gibi duruyor." yorumunu yaptı.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor söz konusu uygulamayla ilgili, "Bu tarz hakemler için çok iyi olacak." derken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş video hakemin faydalı olacağını dile getirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise video hakem uygulamasının denenip görülmesi gerektiğini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, video hakem uygulamasını savunan çalıştırıcılar oldu.

Olumsuz görüşler

Video hakem uygulamasına Trabzonspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor cephelerinden ise olumsuz görüşler geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, video hakem uygulamasının futbolun doğasına aykırı olduğunu iddia ederek, "Video uygulamasına, oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. 'Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?', gibi bir takım küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı buluyorum."

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Yanal gibi uygulamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu ve buna sıcak bakmadığını vurguladı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ve Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, uygulamaya olumsuz bakan diğer teknik adamlar oldu. AA