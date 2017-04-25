Süper Lig'den 8 kulübe PFDK şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 8 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Bursaspor ve Kayserispor kulüplerinin, PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı kulübün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, sarı-lacivertlilerin de bu iki gerekçenin yanı sıra talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada iki kulübün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Bursaspor'un da Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta aynı gerekçelerle PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada ise ev sahibi takımın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, konuk ekibin de talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Kurul, Kayserispor'un da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig kulüplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor da PFDK'ya gönderildi.