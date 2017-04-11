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Süper Lig'den 4 kulübe PFDK şoku

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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Süper Ligden 4 kulübe PFDK şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki takımın da PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehir'in, Galatasaray maçındaki saha olayları, Gaziantepspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesindeki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig'den Boluspor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor kulüplerinin yanı sıra Şanlıurfaspor Kulübünün idarecisi Mehmet Büyükfırat ve Sivassporlu futbolcu Galip Güzel'in de PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Etiketler: süper lig, PFDK, tff hukuk müşavirliği
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