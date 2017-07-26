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Süper Lig'de ilk 3 haftanın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk 3 haftasının maç programını açıkladı.

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Süper Ligde ilk 3 haftanın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk 3 haftasının maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk maçında, 11 Ağustos Cuma günü Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonun 1, 2 ve 3. haftalarının programı şöyle:

1. Hafta

11 Ağustos Cuma:

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Ağustos Cumartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

20.00 Akhisar Belediyespor-Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova - Seyircisiz)

13 Ağustos Pazar:

20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Stadı daha sonra açıklanacak - Seyircisiz)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Ağustos Pazartesi:

21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)

2. Hafta

18 Ağustos Cuma:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Cumartesi:

20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

21.45 Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

3. Hafta

25 Ağustos Cuma:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Sivasspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Cumartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

20.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova - Seyircisiz)

27 Ağustos Pazar:

20.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Stadı daha sonra açıklanacak)

Etiketler: yeni sezon fikstürü, süper lig
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