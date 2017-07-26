Süper Lig'de ilk 3 haftanın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk 3 haftasının maç programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk maçında, 11 Ağustos Cuma günü Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de sezonun 1, 2 ve 3. haftalarının programı şöyle:
1. Hafta
11 Ağustos Cuma:
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
12 Ağustos Cumartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
20.00 Akhisar Belediyespor-Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova - Seyircisiz)
13 Ağustos Pazar:
20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Stadı daha sonra açıklanacak - Seyircisiz)
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Ağustos Pazartesi:
21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)
2. Hafta
18 Ağustos Cuma:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Ağustos Cumartesi:
20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
21.45 Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
3. Hafta
25 Ağustos Cuma:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Sivasspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Cumartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
20.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova - Seyircisiz)
27 Ağustos Pazar:
20.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Stadı daha sonra açıklanacak)