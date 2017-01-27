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Süper Lig'de Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek

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Süper Ligde Haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
 
Spor Toto Süper Lig
 
Yarın:
 
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)
 
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
 
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)
 
29 Ocak Pazar:
 
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
 
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
 
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
 
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
30 Ocak Pazartesi:
 
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)
 
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim) 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, 19. hafta programı
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