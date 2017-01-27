Süper Lig'de Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)