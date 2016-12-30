Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.527
    Euro: 3.714
  • BIST: 77878.5
    Altın: 131.305

Kapat
Buradasınız : » » Süper Lig'de en centilmen Galatasaray

Süper Lig'de en centilmen Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık bölümünde, kırmızı kart görmeyen tek takım Galatasaray oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Süper Ligde en centilmen Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık bölümünü üçüncü bitiren Galatasaray'da futbolcular, bu süreyi kırmızı kart görmeden tamamladı.
 
Süper Lig'de bu sezon toplam 20 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümü kırmızı kart görmeden geçen tek takım oldu.
 
Hakemlerin toplamda 41 kez kırmızı kartlarına başvurduğu ligin ilk 16 haftasında, Galatasaraylı hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi.
 
Sarı-kırmızılı takım, önceki sezon da ligin 16 haftalık bölümünü kırmızı kart görmeden bitirmişti.
 
En çok kartı Tolga gördü
 
Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaraylı futbolculara 38 kez sarı kart gösterildi.
 
Sarı-kırmızılı takımda en fazlı sarı kart, 5 kezle orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'ye çıktı.
 
Galatasaray'da Serdar Aziz, Lionel Carole ve Armindo Bruma ise dörder sarı kartla bu alanda öne çıkan isimler oldu.
 
3 futbolcu kart görmedi
 
Galatasaray'da sezonun geride kalan bölümünde forma giyen futbolcular arasında sadece 3 isim kart görmedi.
 
Sarı-kırmızılı futbolcular Yasin Öztekin, Semih Kaya ve Hamit Altıntop, ligin ilk 16 haftasını kart görmeden geçti.
 
Türkiye Kupası'nda 2 kırmızı
 
Süper Lig'deki 16 maçta kırmızı kartla tanışmayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçında ise iki kırmızı kart gördü.
 
Türkiye Kupası'nda bu sezon 5 maç oynayan sarı-kırmızılı futbolculara, 2 kırmızı ve 7 sarı kart gösterildi.
 
Galatasaraylı futbolcular Aurelien Chedjou ile Yasin Öztekin, önceki gün Tuzlaspor ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı. AA
 
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Galatasaray
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER