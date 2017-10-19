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Buradasınız : » » Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi, yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

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Süper Ligde 9. haftanın perdesi açılıyor

Ligdeki 9. hafta mücadelesi yarın Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

21 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

22 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Etiketler: süper lig, Antalyaspor-Kasımpaşa, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
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