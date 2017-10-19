Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
21 Ekim Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan