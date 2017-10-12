  • 12 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 4.32
  • BIST 105251.78
    ALTIN 151.534
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Süper Ligde 8. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ekim Pazar:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

16 Ekim Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Etiketler: süper lig, 8. hafta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER