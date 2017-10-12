Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ekim Pazar:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

16 Ekim Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)