Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

29 Eylül Cuma:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

1 Ekim Pazar:

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus