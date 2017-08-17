  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Süper Lig'de 5 maçın saati değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarında oynanacak 5 müsabakanın başlangıç saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

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Süper Ligde 5 maçın saati değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarında oynanacak 5 müsabakanın başlangıç saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında iki, 3. haftasında ise üç müsabakanın başlangıç saatlerinin, yayın programında gerçekleştirilen düzenleme nedeniyle değiştirildiği belirtildi.

Ligin 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir maçının başlama saatinin 20.00'den 19.00'a, Bursaspor-Alanyaspor müsabakasının başlangıcının ise saat 20.00'den 19.45'e çekildiği ifade edildi.

Öte yandan, 3. haftada 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor ile 27 Ağustos Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor müsabakalarının başlangıç saatinin 20.00'den 19.45'e alındığı bildirildi.

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, maç saati değişikliği, süper lig
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