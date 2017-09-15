Spor » Süper Lig'de 5. haftanın maç programı açıklandı Buradasınız : Ana Sayfa

Süper Lig'de 5. haftanın maç programı açıklandı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.