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Buradasınız : » » Süper Lig'de 5. haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın maç programı açıklandı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Süper Ligde 5. haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

Etiketler: süper lig, süper lig 5. hafta, tff
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