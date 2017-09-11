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Buradasınız : » » Süper Lig'de 4. hafta sona erdi

Süper Lig'de 4. hafta sona erdi

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi tamamlanırken, Galatasaray averajla liderliğini sürdürdü.

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Süper Ligde 4. hafta sona erdi

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.

Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Osmanlıspor-Göztepe: 0-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1

Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0

Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

5. hafta

15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

Etiketler: süper lig, 4. hafta sonuçları
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