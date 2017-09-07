Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
9 Eylül Cumartesi:
17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: Halil Umut Meler
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Göztepe: Suat Arslanboğa
17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Alper Ulusoy
20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
11 Eylül Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler