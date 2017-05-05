Süper Lig'de 30. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
5 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
7 Mayıs Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)