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Süper Lig'de 30. hafta maçları

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Süper Ligde 30. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

5 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena)

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, süper lig 30. hafta
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