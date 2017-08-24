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Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

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Süper Ligde 3. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligin 3. hafta açılış müsabakalarında Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile de Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Malatya İnönü)

19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

Etiketler: süper lig, 3. hafta maçları
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