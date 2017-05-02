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Süper Lig'de 29. hafta sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta iki maçla tamamlanırken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

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Süper Ligde 29. hafta sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.

Günün maçlarında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yendi. Osmanlıspor ise sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 29. haftayı Beşiktaş, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilmesine rağmen rakibinin 4 puan önünde 64 puanla zirvede tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 30. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: 0-0

Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0

Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: 0-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-1

Adanaspor-Antalyaspor: 2-5

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1

Bursaspor-Galatasaray: 0-5

Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0

30. hafta

5 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, 29. hafta, maç sonuçları
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