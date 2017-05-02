Süper Lig'de 29. hafta sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.
Günün maçlarında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yendi. Osmanlıspor ise sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'de 29. haftayı Beşiktaş, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilmesine rağmen rakibinin 4 puan önünde 64 puanla zirvede tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 30. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: 0-0
Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0
Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: 0-2
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-1
Adanaspor-Antalyaspor: 2-5
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1
Bursaspor-Galatasaray: 0-5
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0
30. hafta
5 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor
19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa
7 Mayıs Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor