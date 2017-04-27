Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan