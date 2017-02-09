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Buradasınız : » » Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Ligde 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
 
10 Şubat Cuma:
 
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
 
11 Şubat Cumartesi:
 
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
 
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
 
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
 
12 Şubat Pazar:
 
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
 
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
 
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar
 
19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek
 
13 Şubat Pazartesi:
 
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır
 
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