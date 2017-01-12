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Buradasınız : » » Süper Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Ligde 17. hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
 
13 Ocak Cuma: 
 
20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
 
14 Ocak Cumartesi:
 
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
 
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
 
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
 
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
 
15 Ocak Pazar:
 
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
 
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
 
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar
 
16 Ocak Pazartesi:
 
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, 17. hafta karşılaşmaları, 17. hafta hakemleri, türkiye futbol federasyonu
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