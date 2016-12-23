Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.51
    Euro: 3.669
  • BIST: 77187.5
    Altın: 127.594

Kapat
Buradasınız : » » Süper Lig'de 16. hafta programı

Süper Lig'de 16. hafta programı

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Süper Ligde 16. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle: 
 
Yarın:
 
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)
 
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)
 
25 Aralık Pazar:
 
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)
 
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)
 
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
 
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)
 
26 Aralık Pazartesi:
 
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
 
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker) AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, 16. hafta
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER