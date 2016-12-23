Süper Lig'de 16. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)

25 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker) AA