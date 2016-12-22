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Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler Merkez Hakem Kurulunca açıklandı.

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Süper Ligde 16. hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
 
24 Aralık Cumartesi:
 
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
 
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar
 
25 Aralık Pazar:
 
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
 
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
 
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
 
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
 
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
 
26 Aralık Pazartesi:
 
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
 
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık AA
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, hakemler, 16. hafta
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