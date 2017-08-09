Süper Lig tarihine geçen ilginç notlar

21 Şubat 1959'da oynanan İzmirspor-Beykoz maçıyla başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig adı altında düzenleniyor.

Ligde 1979-1980 sezonunda Trabzonspor 12 galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaştı, 1989-1990'da ise Malatyaspor aynı sayıda galibiyet almasına karşın ligden düşen 5. takım olmaktan kurtulamadı.

En çekişmeli sezon

Lig geçmişinde puantaj olarak en çekişmeli sezon 1980-1981 oldu.

Takımların galibiyet sayıları birbirlerine o kadar yakın oldu ki ligi ikinci sırada tamamlayan Adanaspor 34 puan toplarken, düşen Rizespor'un ise 29 puanı vardı.

Beşiktaş ve Galatasaray, ligi eksi averajla tamamladı

Lig tarihine damgasını vuran "Üç büyükler" içinde Beşiktaş ve Galatasaray, ligi eksi averajla tamamlayan takımlar olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, 1975-1976 sezonunda ligi 11. sırada tamamlarken, 25 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Böylece eksi 7 gol averajıyla "Üç büyükler" arasında ligi eksi averajla tamamlayan ilk takım oldu. Galatasaray ise 2010-2011 sezonunda 8. tamamladığı ligde 41 gol atıp, 46 gol yedi, eksi 5 averajla yıllar sonra Beşiktaş'ın bu rekoruna ortak oldu.

Bu arada, "Üç büyükler"in diğer üyesi Fenerbahçe ise 1990-1991 sezonunda ligi 53 gol atıp 53 gol yiyerek, sıfır averajla kapattı.

Fenerbahçe averajla ligde kaldı

Lig tarihinde 19 kez şampiyon olan Fenerbahçe, 1980-1981 sezonunda küme düşmekten gol averajıyla kurtuldu.

Rizespor'un 29 puanla ligden düştüğü sezonda, Fenerbahçe; Altay, Adana Demirspor ve Boluspor ile birlikte aynı puanı toplayarak, gol averajıyla ligde kaldı.

Hakemden gol

Süper Lig tarihinin en ilginç notlarından birisi, hakemin attığı gol olarak tarih yapraklarında yerini aldı.

1986-1987 sezonunun 5. haftasında, 21 Eylül 1986 tarihinde MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Cebeci İnönü Stadı'ndaki müsabakayı izleyenler dünya futbol tarihinde eşine çok ender rastlanan bir gole tanık oldu. Karşılaşmanın 83. dakikasında gelişen başkent atağında Kemal Yıldırım'ın ceza alanı içi sağ çaprazından attığı ve yandan auta gitmekte olan şutta top kale sahasının solundaki hakem Ahmet Akçay'a çarparak yön değiştirdi ve filelere gitti. MKE Ankaragücü bu golle müsabakayı 1-0 kazanırken, spor kamuoyu uzun süre bu pozisyonu konuştu.

Trabzonspor şampiyonluğu avucunun içinden kaçırdı

Ligde 32 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Trabzonspor, 2010-2011'de mutlu sona çok yaklaşmasına rağmen, averajla bu özlemini yine dindiremedi.

Sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Bursaspor'un 5, üçüncü sıradaki Fenerbahçe'nin tam 9 puan önünde lider kapatan bordo-mavili ekip, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik muhteşem serisi sonrası şampiyonluğu ikili gol averajıyla sarı-lacivertli takıma kaptırdı.