Süper Lig sezonu bugün başlıyor

Süper Lig Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Süper Lig'de Lig'de bugün start alacak sezonun ilk hafta maç programı şöyle:
Bugün:
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)
13 Ağustos Pazar:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Malatya İnönü)
20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Ağustos Pazartesi:
21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)