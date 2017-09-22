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Buradasınız : » » Süper lig 6.hafta programı

Süper lig 6.hafta programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Süper lig 6.hafta programı

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 19.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TFF 1. Lig'de ise 25 Eylül Pazartesi günü Adana derbisinde Adana Demirspor, Adanaspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

22 Eylül Cuma:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Eylül Cumartesi:

14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)

19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

24 Eylül Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor (Antalya)

Etiketler: süper lig, tff, türkiye futbol federasyonu
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