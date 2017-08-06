  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor

Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında gerçekleşen Turkcell Süper Kupa Finali'nde gülen taraf 2-1'lik skor ile Atiker Konyaspor oldu.

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Süper Kupanın sahibi Konyaspor

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında gerçekleşen Turkcell Süper Kupa finalinde gülen taraf 2-1'lik skor ile Atiker Konyaspor oldu.

Turkcell'in sponsorluğunda, bu yıl 11. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor Samsun'da karşı karşıya geldi.

İlk yarı Konyaspor'un üstünlüğü ile bitti

Mücadelede Atiker Konyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada ceza sahasının hemen dışında rakibinden topu kapan Cenk Tosun, kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, güçlükle topu taça çeldi.

26. dakikada ceza sahasında topla buluşan Babel'in pasında Cenk Tosun, yerden sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinde topu bloke etti.

33. dakikada Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti. Fofana'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Traore, plase bir vuruşla öne açılan kaleci Fabricio'nun üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

41. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Babel, çalımlarla ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu. Atiker Konyaspor savunmasından seken top kornere gitti.

İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

Beşiktaş 78. dakikada Cenk Tosunun golüyle beraberliği yakaladı.

Atiker Konyaspor 90. dakika bulduğu penaltıyla tekrar üstünlüğü sağladı ve kupanın sahibi oldu. 

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