  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Süper Kupa'daki olayların faturası belli oldu

Süper Kupa'daki olayların faturası belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olaylarla ilgili kararını verdi.

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Süper Kupadaki olayların faturası belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olaylarla ilgili kararını verdi.

PFDK, para cezasının yanı sıra Beşiktaş 1 maç, Konyaspor'a ise 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
İşte TFF'den yapılan açıklama: 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.08.2017 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ALTINORDU A.Ş.'nin, U21 Ligine katılmamasından dolayı U21 Ligi Statüsünün 1/3. Maddesi takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir. 

Etiketler: Süper kupa, olaylar, beşiktaş ceza, konyaspor ceza
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