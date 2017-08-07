  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Süper Kupa maçındaki olaylarla ilgili yeni gelişme

Süper Kupa maçındaki olaylarla ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, müfettiş heyeti görevlendirildi.

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Süper Kupa maçındaki olaylarla ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi. 

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, süper kupa maçı, beşiktaş atiker konyaspor maçı
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