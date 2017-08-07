Süper Kupa maçındaki olaylarla ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, müfettiş heyeti görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi.