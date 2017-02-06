Super Bowl için 27,6 milyon tweet atıldı!

Twitter'da, Patriots'ın Atlanta Falcons'ı 25 sayı geriden gelerek 34-28 mağlup ettiği 51. Super Bowl maçı sırasında "#SB51" etiketi kullanılarak 27,6 milyon kez paylaşımda bulunuldu.

Tarihte ilk defa uzatmaya giden Super Bowl karşılaşmasının en fazla tweet atılan bölümü, Patriots'ın uzatmada skor üstünlüğünü ele aldığı anlar oldu. En çok paylaşımın yapıldığı anlar arasında, maçın devre arasında sahneye çıkan ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın performansı ikinci, Patriots oyuncusu Danny Amendola'nın bitime 57 saniye kala mücadeleyi uzatmaya götüren sayısı da üçüncü sırada yer aldı.

Kariyerinin 5. şampiyonluğuna ulaşan tecrübeli oyun kurucu Tom Brady, Twitter'da en fazla bahsedilen Patriots oyuncusu olarak dikkati çekti. Brady'nin ardından Patriots oyuncuları arasında en fazla tweet, James White ve Julian Edelman hakkında atıldı.

Julio Jones, Matt Ryan ve Devonta Freeman ise Twitter'da en fazla konuşulan Falcons oyuncuları olarak göze çarptı. AA