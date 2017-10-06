Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarıyla tamamlandı

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu karaciğer nakil ameliyatı oldu.

7 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı.

Naim Süleymanoğlu için 5-6 arkadaşı organ bağışı için gönüllü oldu.

Kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da gönüllüler arasındaydı.

Doktorlar gerekli incelemenin ardından arkadaşlarından birinin karaciğerinin daha uyumlu olduğuna karar verdi.

Bunun üzerine nakil için Süleymanoğlu ve arkadaşı birlikte ameliyata alındı.

Nakil işleri 7 saat sürdü ve başarıyla tamamlandı.

Operasyonu Profesör Doktor Kamil Yalçın Polat başkanlığındaki bir ekip yürüttü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel doktoru Profesör Doktor Serkan Topaloğlu'nu süreci takip etmesi için görevlendirdi.

50 yaşında olan rekortmen sporcunun Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunuyor.

Naim Süleymanoğlu, 25 Eylül'de karaciğer sirozu teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. TRTHABER