  • 13 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Süleyman Seba'nın 3. ölüm yıl dönümü

Süleyman Seba'nın 3. ölüm yıl dönümü

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Süleyman Seba'nın 3. ölüm yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Süleyman Sebanın 3. ölüm yıl dönümü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, Seba'nın tüm renklere saygısı, efendiliği, centilmenliği ve ömrünün sonuna kadar duruşuyla futbolun saygınlığı konusunda örnek bir kişiliğe sahip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunu yücelten erdemlerin sembol ismi, onursal başkanı olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ve tüm futbolseverlerin ortak değeri Süleyman Seba'yı 3 yıl önce kaybettik. Adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz Sayın Süleyman Seba'yı özlüyor, aramızdan ayrılışının üçüncü yılında hasret, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile Seba'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda ise, "Efsanevi spor adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün unutulmaz başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin üçüncü yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü de internet sitesinden paylaştığı mesajda, "Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler: Süleyman Seba, Süleyman Seba'nın 3. ölüm yıl dönümü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER