  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Suarez 1 ay sahalardan uzak kalacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in sahalardan bir ay uzak kalacağını duyurdu.

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Suarez 1 ay sahalardan uzak kalacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in sahalardan bir ay uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona'nın Real Madrid'e 2-0 yenildiği İspanya Süper Kupası rövanş maçında sakatlanan Suarez'in sağ dizinde şişlik tespit edildi.

Futboldan bir ay uzak kalması beklenen Suarez'in, ligdeki Real Betis, Alaves, Espanyol ve Getafe karşılaşmalarını kaçıracağı bilgisi verildi.

Aynı maçta yaşadığı sakatlık sonrası sol kasığında zorlanma meydana gelen Gerard Pique'nin ise Real Betis'e karşı oynamasının şüpheli olduğu belirtildi.

Etiketler: Luis Suarez, sakatlık, barcelona
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