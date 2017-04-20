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Buradasınız : » » Su korkusunu yenip şampiyon oldu

Su korkusunu yenip şampiyon oldu

Sudan korkması nedeniyle arkadaşlarına göre daha geç yüzmeyi öğrenen doğuştan görme engelli Şerife Karabiber, başarılarıyla dikkati çekiyor.

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Su korkusunu yenip şampiyon oldu

Karabiber ailesinin tek çocuğu olan Şerife Karabiber, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi tarafından sosyal faaliyetlerde bulunması için yüzmeye yönlendirilen Şerife, sudan korktuğu için ilk başta bu sporu yapmak istemedi. Ailesinin ısrarı üzerine, antrenörleri Gülşah Baloğlu ve İrem Büyükkabanşı ile ilk defa suya giren Şerife'nin "hobi olsun" diye başladığı yüzme sporu zamanla hoşuna gitti.

Yüzmeyi sevmesinin ardından müsabakalara katılan Şerife, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü yarışında ilk defa altın madalya kazandı. Daha sonra Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda başarısını devam ettiren Şerife, 50 metre sırtüstü, 50 ve 100 metre serbestte şampiyon oldu.

"Milli takıma seçilmeyi çok istiyorum"

Görme engelli yüzücü Şerife Karabiber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli takıma seçilmeyi çok istiyorum. Seçilirsem, milli takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.

Görme engellilere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Şerife, "Kolu bacağı olmayan insanlar ve zihinsel engelli olanlar da yüzebiliyor. Biz de rahatça yüzebiliriz. Bizim engelimiz sadece gözlerimiz. Normal insanlardan hiçbir farkımız yok." ifadelerini kullandı.

"Anne, korkuyorum" diye ağlıyordu

Anne Hasgül Karabiber de Şerife'nin ilk başta "Anne, boğulmaktan korkuyorum." diye ağladığını anlatarak, "Bu kadar başarılı olacağını hiç tahmin etmemiştim. Kızımın kendine olan güveni geldi." dedi.

Etiketler: su korkusu, Konya, yüzme, şerife karabiber
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