Sturm Graz Fenerbahçe Maç Özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 1-0 geriye düştüğü maçı 6 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 kazanarak rövanş için büyük avantaj elde etti.

Graz'daki UPC Arena'da oynanan mücadelede Sturm Graz, 10. dakikada Stefan Hierlaender'in attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 29. dakikada Dario Maresic'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1

Fenerbahçe, 35. dakikada Neustaedter'in kaydettiği kafa golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibimizn 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki taraf da buldukları pozisyonları gole çeviremedi. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertli temsilcimiz rövanş için büyük avantaj elde etti.

Mücadelenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.