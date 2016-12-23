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Steaua Bükreş'e kötü haber

Romanya tarihinin en başarılı futbol kulübü Steaua Bükreş, isminde yer alan "Steaua" ifadesini yasa dışı kullandığı gerekçesiyle açılan davayı kaybetti.

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Steaua Bükreşe kötü haber
Romanya 1. Futbol Ligi (Liga 1) ekiplerinden Steaua Bükreş, ismindeki "Steaua" ifadesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.
 
Romanya futbol tarihinin en başarılı kulübü Steaua Bükreş, isminde yer alan "Steaua" ifadesinin telif hakkının orduya ait olması ve bu ismi yasa dışı kullandığı iddiasıyla Romanya Savunma Bakanlığı tarafından 2011 yılında açılan davayı kaybetti.
 
Mahkeme kararında, 1947 yılında ordu tarafından kurulan futbol kulübünün 1998 yılında devlet himayesinden çıkarak özelleştiği ve 2004'ten bu yana söz konusu ismi yasa dışı kullandığı ifade edildi.
 
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise mahkeme kararının olumlu karşılandığı ve 10 yılı aşkın süre boyunca telif hakkı vermeden Steaua isminin kullanılması gerekçesiyle kulübe 40 milyon avro maddi tazminat davası açılmasına hazırlanıldığı belirtildi.
 
Steaua Bükreş'in sahibi ve başkanı Gigi Becali ise mahkeme kararına itiraz edeceklerini ve kulübün ismini "FC Sports Becali" olarak değiştirmeyi planladıklarını söyledi.
 
Başkan Becali, itirazın reddedilmesi ve söz konusu tazminatı ödemeye mahkum edilmeleri halinde kulübün iflas ederek amatör kümeye düşeceği uyarısında da bulundu. AA
 
Etiketler: Romanya, steauau bükreş
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