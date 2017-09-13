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Sporda şiddeti özendiren sosyal medya hesaplarına sıkı takip

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden sporda şiddeti özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 757 hesap inceleme altına alındı.

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Sporda şiddeti özendiren sosyal medya hesaplarına sıkı takip

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden sporda şiddeti özendirici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 757 hesap inceleme altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birim, sosyal medyada kişi ya da takıma küfür eden, hedef gösteren, karşı tarafın maneviyatını zedeleyici söylemlerde bulunan ve grupları galeyana getirme çabasında olan kişi ya da grupların tespiti için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bu kapsamda, 12 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde bu tür paylaşımlarda bulunan 757 sosyal medya hesabı tespit edildi.

İnceleme altına alınan hesaplara ilişkin gerekli çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya, spor
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