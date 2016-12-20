Sporda 2016

Sporda bir önceki yıldan kalan doping, yolsuzluk ve rüşvet skandalları, 2016 yılının ilk ayında da gündemdeki yerini korudu.

Yılın ilk ayında, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Etik Kurulu, rüşvet ve doping soruşturması kapsamında adeta ceza yağdırdı. IAAF'in pazarlama bölümünün eski yöneticisi Papa Massata Diack, eski Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Valentin Balakhnichev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov, ömür boyu, IAAF'in dopingle mücadele komisyonunun eski başkanı Gabriel Dolle ise 5 yıl men edildi.

Dopingdeki gelişmeler bununla bitmedi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyon, atletizmdeki doping iddialarına ilişkin 89 sayfalık 2. raporunu yayımladı. Raporda, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahipliğine aday Türkiye'nin, dönemin IAAF Başkanı Lamine Diack'ın desteğini, istenilen sponsorluk ücretini ödemediği için kaybettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl müsabakalardan men cezası alan 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'den, test sonuçlarının üstünü örtmek için para istendiği de yer aldı.

Futboldaki yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardından 8 yıl men cezası alan UEFA Başkanı Michel Platini, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak FIFA başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Tüm bunların üzerine; İngiliz yayın kurumu BBC ile ABD merkezli internet sitesi BuzzFeed'in, Wimbledon da dahil olmak üzere teniste de şike yapıldığını iddia eden belgelere ulaşması, tenisi de skandalların içine çekerek şok etkisi yarattı.

Türk voleybolu, 2016 yılına hayal kırıklığı ile başladı. 2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, 8 ülke arasında 4. sırada yer alarak, olimpiyat biletini elinden kaçırdı.

Türk futbolu, iki önemli ismi, son yolculuğuna uğurladı

2016 yılının 2. ayı, kayıplarla başladı. Şubat ayı, yılın ilk ayına nispeten daha sakin geçerken Türk futbolu, iki önemli ismi, son yolculuğuna uğurladı.

A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil ile Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat, hayata gözlerini yumdu.

Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen AIBA Profesyonel Boks (APB) müsabakalarında geçen yıl 75 kiloda dünya şampiyonu olan milli boksör Adem Kılıçcı, unvan koruma maçında Rus rakibi Artem Chebotarev'e nakavt olarak unvanını kaybetti.

Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı güncel sıralamaya göre, 18 Şubat 2013'te yükseldiği ilk sırada, 157 haftadır kalmayı başaran 34 yaşındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, 156 hafta boyunca sıralamanın ilk basamağında yer alan ABD'li Martina Navratilova'yı geride bıraktı.

Türk sporcular aldıkları madalyalarla gündeme geldi

Mart ayında ise Türk sporcular aldıkları madalyalarla gündeme geldi.

Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından, finansal fair play kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından 1 yıl men edilirken, Rus tenisçi Maria Sharapova'nın, Avustralya Açık'taki doping testinin pozitif çıktığını açıklaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar, Türkiye'ye şampiyona tarihinde, kadınlardaki ilk şampiyonluğunu getirdi. Erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş ile grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp'in de şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, Rıza, kariyerindeki 6., üst üste de 5. kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış oldu.

Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'da meydana gelen terör saldırısı, Türkiye'yi yasa boğdu. Başbakanlık merkez bina, Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarına yaklaşık 100 metre mesafede, Atatürk Bulvarı üzerinde, otobüs durakları ve metro çıkışının olduğu bölgede gerçekleşen patlamada, Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Mart ayı bir doping haberiyle son buldu. Milli atlet Elvan Abeylegesse, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu tarafından, geriye dönük incelemede, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlandığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.

Nisan ayı, Türk sporu açısından birçok "ilk"e sahne oldu

2016 yılının nisan ayı, Türk sporu açısından birçok "ilk"e sahne oldu.

Cimnastik, eskrim ve teniste tarih yazan milli sporcuların yanı sıra Beşiktaş'ın uzun süredir beklenen stadı Vodafone Arena'nın açılışı gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı.

Milli eskrimci İrem Karamete, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, tarihe geçti. İrem, kota uygulaması getirildikten sonra olimpiyatlara katılma hakkı elde eden ilk Türk eskrimci oldu.

Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na vize alarak, cimnastikte 108 yıl sonra olimpiyatlara katılacak ilk Türk erkek sporcu olurken, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde şampiyonluğa ulaşan Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasının 82. basamağına çıkarak ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi unvanını aldı.

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın resmi açılışında kurdeleyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

2016 yılının mayıs ayında Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Yılın 5. ayında birçok spor branşında sezon sonuna gelinirken, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 79 puana ulaşan Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlı ekip, 1 hafta sonra aynı puanla ligi ilk sırada bitirdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon olurken, Bayanlar Hentbol Süper Lig'de Yenimahalle Belediyespor, birincilik kupasını kaldırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in, penaltılarda Atletico Madrid'e 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşması ile milli sporcu Çağla Büyükakçay'ın, Fransa Açık'ta ana tablo maçlarının ilk turunda galip gelerek, bir grand slam'de ana tablo maçı kazanan ilk Türk kadın tenisçi olması da gündemde yer tutan haberler arasında yer aldı.

Muhammed Ali hayatını kaybetti

2016 yılının haziran ayı, dünyanın en ünlü sporcularından Muhammed Ali'nin ölümüne tanıklık etti.

Yılın 6. ayında, 20. yüzyılın en önemli sporcularından biri olarak gösterilen ABD'li eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu Muhammed Ali, 74 yaşında Phoenix kentinde hayata gözlerini yumdu. Ünlü boksör ve aktivist, parkinson hastalığı nedeniyle uzun yıllardan beri tedavi görüyordu.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele eden Türkiye, turnuvada grup aşamasında elendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisini 4-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluğa ulaşırken, basketbolda önemli bir gelişme daha yaşandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Nantes kentindeki 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde yarı finale yükselerek, üst üste ikinci kez olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.

Avrupa futbolunun "en iyisi" belli oldu

Temmuz ayında Avrupa futbolunun "en iyisi" belli oldu.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde, normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında ev sahibi Fransa'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 49 sporcuyla katılan Türk Milli Takımı, organizasyonu 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalya ile 4. sırada tamamlayarak şampiyona tarihindeki en iyi sonucunu elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bakanlık bünyesindeki 245 personelin görevden uzaklaştırıldığını açıklarken, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tüm kurulları, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamındaki güvenlik incelemeleri sebebiyle istifa etti.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları yapıldı

Yılın 8. ayına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları damga vurdu.

Brezilya'da 5-22 Ağustos'ta yapılan organizasyon, ilgiyle takip edildi. Türkiye, 21 branşta 103 sporcuyla mücadele ettiği oyunları 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma ağustos ayında da devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev yapan 94 kişi ile ilişiğin kesildiği bildirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, yönetim kurulu üyesi olduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde (IOC) asbaşkanlık görevine getirildi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rusya Paralimpik Komitesi'ni doping gerekçesiyle 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan men etti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları gerçekleştirildi

Eylül ayının en önemli organizasyonlarından biri 2016 Rio Paralimpik Oyunları oldu.

7-18 Eylül tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen oyunlara 79 sporcu ile katılan Türkiye, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı. 34. sırada yer alan Milli Takım, 2004, 2008 ve 2012'deki birer altının ardından 2016'da elde ettiği 3 altın madalya ile en başarılı performansını sergiledi.

Eylül ayında UEFA, yeni başkanını seçti. Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, Atina'daki seçimlerde 55 ülke federasyonundan 42'sinin oyunu alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW), her yıl geleneksel olarak yayımladığı "dünyanın en iyi güreşçileri" listesine, 18 sıklette 21 Türk güreşçi birden girdi.

Spor federasyonlarında seçimler yapıldı

Ekim ayında spor federasyonları oldukça yoğun bir seçim süreci geçirdi.

Olimpiyatları takiben federasyonlarda yapılması gereken olağan genel kurullardan 28'i ekim ayı içinde gerçekleştirildi.

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, kariyerine 2 dünya rekoru daha ekledi. Milli sporcu, tüpsüz olarak "değişken ağırlık paletli" kategorisinde tek nefeste 110 metreye dalmayı başarırken, ''değişken ağırlık paletsiz'' dalışta ise 93 metreyle dünya rekoru kırdı.

Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif sporculuk hayatına nokta koydu.

Bakan Kılıç, WADA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kasım ayı yine yoğun olarak federasyon seçimleriyle geçerken, Bakan Kılıç'ın, WADA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, önemli gündem madeleri arasında yer aldı. WADA, bu ay içinde başkanlık seçimine giderken, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Craig Reedie, 3 yıllığına daha göreve getirildi.

Futbolda, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarıyla ilgili yapılan ihaleyi Digiturk aldı. Süper Lig ile TFF 1. Lig'in gelecek sezondan itibaren 5 yıl için yayın haklarını alacak kuruluşun belirlendiği ihaleyi, yıllık 500 milyon dolar+KDV teklifiyle Digiturk aldı.

Terör saldırısı, yılın son ayında ülkeyi yasa boğdu

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısı, yılın son ayında ülkeyi yasa boğdu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Arena'da yapılan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, stat yakınlarında iki ayrı bombalı terör saldırısı düzenlendi. Tüm ülkeyi yasa boğan saldırılarda 37'si polis, 7'si sivil 44 vatandaş şehit oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi, hizmete açıldı.

Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde inşa edilen kompleksin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al Sani ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi. AA