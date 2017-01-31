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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi, iki maçla tamamlandı.

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Spor Toto Süper Ligde görünüm

Haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak puanını 44'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Günün diğer maçında ise Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla geçti.

Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Galatasaray-Akhisar Belediyespor: 6-0

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 5-1

Adanaspor-Kasımpaşa: 2-0

20. hafta

10 Şubat Cuma:

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş

11 Şubat Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe

12 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Kayserispor

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor

 

Etiketler: spor toto süper lig görünüm
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