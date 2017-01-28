Spor Toto Süper Lig'de 5 liraya maç

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası yarın Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.

Serkan Çınar tarafından yönetilecek başkent derbisi Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle karşılaşma Gençlerbirliği için ayrı bir önem taşıyor. Kırmızı-siyahlı takım, 37 yıl kulübün başkanlığını yapan Cavcav'ın vefatının ardından ilk kez seyircisiyle buluşacak. Gençlerbirliği, bu nedenle karşılaşmadan galip ayrılarak, 3 puanı efsane başkan Cavcav'a armağan etmeye çalışacak.

Cavcav'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle geçen hafta Gaziantepspor ile oynaması gereken karşılaşması ertelenen Gençlerbirliği, Süper Lig'de 22 puanla 11. sırada bulunuyor.

Sol bek Uğur Çiftçi'nin dışında kart cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlılarda tedavisine devam edilen Samuel Owusu da Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ankaralılara çağrı

Gençlerbirliği Kulübü, Osmanlıspor ile oynanacak maçın bilet fiyatını 5 lira olarak açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan duyuruda Cavcav'ın vefatından sonra karşılaşmanın Gençlerbirliği için anlamına dikkati çekerek, "Uzun yıllardan sonra ilk defa bu maça İlhan Cavcav'sız çıkacağız. Yanımızda göreceğimiz her taraftar, her futbolsever acımızı biraz daha azaltacak. Bu yüzden maçta tüm taraftarlarımızı ve bütün Ankaralıları kederimizi paylaşmaya, bir büyük Ankaralıyı bir kez daha uğurlamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.