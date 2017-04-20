Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftasında saat 20.00'de başlayacak karşılaşmalarda Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak Süper Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
22 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)
24 Nisan Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena) AA